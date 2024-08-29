Блинова Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Андрей Анемподистович

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Катерина Анемподистовна

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Анемподистович

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Анемподист Евдокимович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Блинов Константин Анемподистович

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Блинова Вера Анемподистовна

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Рождение ребёнка
25.04.1910

Дочь: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна

Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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