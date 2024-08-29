Блинова Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти?.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Андрей Анемподистович
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Катерина Анемподистовна
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Александр Анемподистович
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Блинов Константин Анемподистович
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Блинова Вера Анемподистовна
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Рождение ребёнка
25.04.1910
Дочь: Курицына (Блинова) Фаина Анемподистовна
Отец ребёнка: Блинов Анемподист Евдокимович
Смерть
?.12.1941