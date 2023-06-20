Коврижных Марья Ефимовна
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коврижных Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно