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Коврижных Марья Ефимовна

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Сын: Коврижных Ион Тимофеевич

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коврижных Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Коврижных Тимофей Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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