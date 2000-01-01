Рябинина (Романова) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1844
Дочь: Рябинина Ольга Иванова
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1847
Дочь: Рябинина Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1849
Сын: Рябинин Федор Иванов
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно