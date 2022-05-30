Рябинина (Романова) Евдокия Федорова
женский, родилась Около 1823
Дети
Рябинина (Рябинин) Ольга Иванова19.06.1844 г.р.
Рябинина (Рябинин) Екатерина Иванова07.11.1847 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1844
Дочь: Рябинина (Рябинин) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1847
Дочь: Рябинина (Рябинин) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1849
Сын: Рябинин Федор Иванов
Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов