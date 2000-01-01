Рябинина (Романова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина (Романова) Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1844

Дочь: Рябинина Ольга Иванова

Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов

Рождение ребёнка
07.11.1847

Дочь: Рябинина Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов

Рождение ребёнка
20.09.1849

Сын: Рябинин Федор Иванов

Отец ребёнка: Рябинин Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
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