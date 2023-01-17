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Антонов Адриан Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

После ?.03.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1904 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Петровка, Тюменевская вол., Мариинский у. ?
Бракосочетание
До ?.06.1919

Жена: Антонова Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
28.02.1920

Дочь: Антонина Адриановна

Мать ребёнка: Антонова Параскева Кузьминична

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - [Синакова] Иулиания Никифоровна, Мариинского у. Сусловской вол. дер. Александровки гражданка Аверькин [Аверкин] Василий Илларионович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки граж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
После ?.03.1920
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