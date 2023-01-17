Антонов Адриан Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиПосле ?.03.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Петровка, Тюменевская вол., Мариинский у. ?
Бракосочетание
До ?.06.1919
Рождение ребёнка
28.02.1920
Дочь: Антонина Адриановна
Мать ребёнка: Антонова Параскева Кузьминична
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - [Синакова] Иулиания Никифоровна, Мариинского у. Сусловской вол. дер. Александровки гражданка Аверькин [Аверкин] Василий Илларионович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки граж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
После ?.03.1920