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Делиев Георгий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1909

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Делиев Константин Дмитриевич

Мать: Делиева Мария Константиновна

Смерть
1909
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