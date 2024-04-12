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Делиев Георгий Константинович
Делиев Георгий Константинович
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1909
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Делиев Константин Дмитриевич
1872 г.р.
Мать
Делиева Мария Константиновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Делиев Константин Дмитриевич
Мать:
Делиева Мария Константиновна
Красная Поляна
Смерть
1909
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