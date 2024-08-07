Тихонов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти01.03.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Иван Сергеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Тихонов Иван Сергеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: ?
Смерть
01.03.1892
Причина смерти: от удушья