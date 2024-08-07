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Тихонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

01.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Алексей Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Иван Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Андрей Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Симеон Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тихонов Иван Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Тихонов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: ?

Смерть
01.03.1892
Причина смерти: от удушья

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