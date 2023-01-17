Федосеев Василий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Василий Федосеевич

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Место рождения

Нижегородская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская губерния
Место жительства
С 1831
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1844
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