Федосеев Василий Федосеевич
Место рожденияНижегородская губерния
Дата рождения1794
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская губерния
Место жительства
С 1831
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1844