Васильев Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1919
Дата смерти01.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1919
Запись № 62 о рождении 13 августа 1919 года в семье гражданина Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, сына Александра.
Крещение
15.08.1919
Восприемник: Александр Маркович Степаненко.
Смерть
01.01.1920
Запись о смерти 1-2 января 1920 года сына Евгения Епифановича Васильева – Александра. Умер в 6 месяцев от тифа.
Похороны
02.01.1920