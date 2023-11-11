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Васильев Александр Евгеньевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.08.1919

Дата смерти

01.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1919

Отец: Васильев Евгений Епифанович

Мать: Васильева (Тропина) Мария Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 62 о рождении 13 августа 1919 года в семье гражданина Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, сына Александра.
Крещение
15.08.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: Александр Маркович Степаненко.
Смерть
01.01.1920
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись о смерти 1-2 января 1920 года сына Евгения Епифановича Васильева – Александра. Умер в 6 месяцев от тифа.
Похороны
02.01.1920
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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