Савченко Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1884 ст.
Дочь: Савченко Александра Федоровна
Мать ребёнка: Савченко Прасковья Леонтьевна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Место жительства
1884 ст.
Крестьянин села Броварки Мозолеевской волости Кременчугского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно