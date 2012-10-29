Лебедев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1950

Дата смерти

29.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950

Отец: Лебедев Михаил Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1976

Дочь: Орлова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Татьяна Петровна

Смерть
29.10.2012
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