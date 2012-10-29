Лебедев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1950
Дата смерти29.10.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950
Отец: Лебедев Михаил Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1976
Дочь: Орлова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2012