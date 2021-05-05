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Сарытаева Ванесса Нурланбекевна
Сарытаева Ванесса Нурланбекевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2021
Пол
Женский
Отец
Сарытаев Нурланбек Таиржонович
1990 г.р.
Мать
Сарытаева Оксана Владимировна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2021
Отец:
Сарытаев Нурланбек Таиржонович
Мать:
Сарытаева Оксана Владимировна
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