Аникина Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Аникин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1894 ст.
Дочь: Слезкина Матрена (Матрона) Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил Михайлович
Катарач, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно