Аникина Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Аникин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1894 ст.

Дочь: Слезкина Матрена (Матрона) Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил Михайлович

Катарач, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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