(Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1930
Дата смерти11.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930
Рождение ребёнка
28.09.1950
Сын: Гайнуллин Шамиль Задә Улы
Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович
Рождение ребёнка
18.11.1953
Рождение ребёнка
21.04.1958
Рождение ребёнка
28.04.1960
Рождение ребёнка
15.05.1968
Рождение ребёнка
11.09.1973
Смерть
11.08.2015