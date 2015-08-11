(Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1930

Дата смерти

11.08.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930

Отец: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Мать: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Рождение ребёнка
28.09.1950

Сын: Гайнуллин Шамиль Задә Улы

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Рождение ребёнка
18.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Рождение ребёнка
21.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Рождение ребёнка
28.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Рождение ребёнка
15.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Рождение ребёнка
11.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Смерть
11.08.2015

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