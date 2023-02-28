Даньшев Иуда Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Самойлов Леонтий Данилович
Мать: Самойлова Домна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Даньшев Петр Иудович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Шестакова Матрена Даньшева
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Даньшев (рекрут С 1855) Эммануил Иудович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Евдокия
Смерть
Неизвестно