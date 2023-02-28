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Даньшев Иуда Леонтьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Самойлов Леонтий Данилович

Мать: Самойлова Домна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Даньшев Роман Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Даньшев Петр Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Шестакова Матрена Даньшева

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Самойлов Андрей Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Даньшев (рекрут С 1855) Эммануил Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Самойлов Емельян Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Самойлов Иван Иудович

Мать ребёнка: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Ефимия Самсоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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