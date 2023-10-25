Туркина (Бурова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Бурова) Ольга Михайловна

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Место рождения

д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

11.07.1899

Дата смерти

?.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1899

Отец: Буров Михаил Иванович

Мать: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Шабентова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Туркин Василий Степанович

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Туркин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Туркин Василий Степанович

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Василий Степанович

Смерть
?.04.1973
г.Смоленск
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