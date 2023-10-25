Туркина (Бурова) Ольга Михайловна
Место рожденияд.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Дата рождения11.07.1899
Дата смерти?.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1899
Отец: Буров Михаил Иванович
Мать: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Шабентова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Туркин Василий Степанович
д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.07.1925
Сын: Туркин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Туркин Василий Степанович
д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1973
г.Смоленск