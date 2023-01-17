Ручкина (Шабкина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Шабкин Матфей (Матвей) Митрофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1815
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ефимия (Афимья) Николаевна
Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1825
Сын: Ручкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Ручкин Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1860