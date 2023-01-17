Ручкина (Шабкина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Шабкина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Шабкин Матфей (Матвей) Митрофанович

Мать: не указана

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1815

Муж: Ручкин Николай Григорьевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ефимия (Афимья) Николаевна

Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
02.04.1825

Сын: Ручкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Ручкин Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Ручкин Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1850 и 1860
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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