Куранова Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Пелагея Константиновна

Куранова Пелагея Константиновна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.10.1844 ст.

Дата смерти

16.01.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1844 ст.

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Ильич Данилов и казака Петра Даниловича Осминина падчерица девица Прасковья Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 375 ... Показать все
Смерть
16.01.1850 ст.
Умерла от кори в возрасте 6 летhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 572 номер 11
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close