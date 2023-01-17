Куранова Пелагея Константиновна
Место рождения
Дата рождения09.10.1844 ст.
Дата смерти16.01.1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1844 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Ильич Данилов и казака Петра Даниловича Осминина падчерица девица Прасковья Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 375 ... Показать все
Смерть
16.01.1850 ст.
Умерла от кори в возрасте 6 летhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 572 номер 11