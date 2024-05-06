Жомир Штефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жомир Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Жомир Василий
Мать ребёнка: Жомир Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жомир Елена Штефавовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Жомир Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно