Жомир Штефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомир Штефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жомир Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жомир Елисей Штефанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Жомир Василий

Мать ребёнка: Жомир Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жомир Елена Штефавовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Жомир Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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