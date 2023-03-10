Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

26.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1879

Отец: Кутний Иван Михайлович

Мать: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Работа или профессия
Неизвестно
Жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
27.10.1879
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Дубовик Емельян Илларионович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
31.03.1901

Сын: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Илларионович

МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: (Дубовик) Евфросиния Емельяновна

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Дубовик Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Дубовик Иван Емельянович

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Смерть
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы

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