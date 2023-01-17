Дудырева Александра Афонасьевна
Место рожденияд.Лысняги Сунского района Кировской области
Дата рождения28.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959
д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
02.09.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1984
Сын: Бессолицын Андрей Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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