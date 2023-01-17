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Дудырева Александра Афонасьевна

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Место рождения

д.Лысняги Сунского района Кировской области

Дата рождения

28.04.1959

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

1984 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1959

Отец: Дудырев Афонасий Никитьевич

Мать: Дудырева Ирина Андреевна

д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
02.09.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.1984

Сын: Бессолицын Андрей Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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