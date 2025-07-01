Щербаков Василий Михайлович
мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецЩебраков Михаил Васильевич1855 ст. г.р.
МатьЩербакова Февронья Егоровна1855 ст. г.р.
Дети
Щербаков Иван Васильевич1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902 ст.
Мать ребёнка: не указана
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно