Щербаков Василий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Щербаков Василий Михайлович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Щебраков Михаил Васильевич1855 ст. г.р.
Мать
Щербакова Февронья Егоровна1855 ст. г.р.
Дети
Щербаков Иван Васильевич1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щебраков Михаил Васильевич

Мать: Щербакова Февронья Егоровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Щербаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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