Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Яков

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Таранов Алексей

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1859

Сын: Таранов Михаил

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
?.08.1867

Сын: Таранов Федор

Отец ребёнка: Таранов Яков

Смерть
После 1860

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