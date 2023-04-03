Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Яков
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855
Сын: Таранов Алексей
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1859
Сын: Таранов Михаил
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
?.08.1867
Сын: Таранов Федор
Отец ребёнка: Таранов Яков
Смерть
После 1860