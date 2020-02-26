Краснова (Бражкина) Эмма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Бражкина) Эмма Владимировна

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Место рождения

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.08.1935

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935

Отец: Бражкин Владимир Васильевич

Мать: Бражкина Васса Тимофеевна

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Образование
С 1945 по 10.06.1949
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
начальная школа
Рождение ребёнка
10.06.1958

Сын: Краснов Валерий

Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович

с.Косиха Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1958

Муж: Краснов Николай Кириллович

с.Косиха Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Краснов Анатолий

Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович

с.Косиха Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович

с.Косиха Алтайский край
Место жительства
12.08.1973
из с.Косиха Алтайского края в с.Красный Яр Самарской области
Место жительства
?.05.2005
из с.Красный Яр Самарской обл. в г.Екатеринбург ул.Боровая 22-138 Свердловской обл.
Образование
Неизвестно
Куйбышевское медучилище №1
поммед энтомолога
Место жительства
Неизвестно
с.Косиха Алтайский край
Смерть
26.02.2020
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Северное кладбище 13 секция 433 место
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