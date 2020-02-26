Краснова (Бражкина) Эмма Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.08.1935
Дата смерти26.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Образование
С 1945 по 10.06.1949
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
начальная школа
Рождение ребёнка
10.06.1958
Сын: Краснов Валерий
Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович
с.Косиха Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1958
с.Косиха Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Краснов Анатолий
Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович
с.Косиха Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Николай Кириллович
с.Косиха Алтайский край
Место жительства
12.08.1973
из с.Косиха Алтайского края в с.Красный Яр Самарской области
Место жительства
?.05.2005
из с.Красный Яр Самарской обл. в г.Екатеринбург ул.Боровая 22-138 Свердловской обл.
Образование
Неизвестно
Куйбышевское медучилище №1
поммед энтомолога
Место жительства
Неизвестно
с.Косиха Алтайский край
Смерть
26.02.2020
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище 13 секция 433 место