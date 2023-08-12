Ефанова Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

07.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ефанов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефанов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефанов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ефанов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич

Смерть
07.03.1864

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