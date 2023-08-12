Ефанова Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти07.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ефанов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ефанов Василий Тимофеевич
Смерть
07.03.1864