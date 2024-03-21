Якименко Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якименко Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенкина Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кугутко Мария Семеновна
Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1933
Смерть
Неизвестно