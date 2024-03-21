Якименко Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Семен Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якименко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенкина Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кугутко Мария Семеновна

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
06.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко Агафья Романовна

Смерть
Неизвестно

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