Загурская / Zagurska (Кавецкая / Kawiecka / Kawecka) Петрунеля Ивановна
Место рождениязастенок /хутор/ Новиксишки, Видзкого прихода, Браславского повета
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Сын: Загурский / Zagurski Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Загурский / Zagurski Яков Zagurski/
Смерть
Неизвестно