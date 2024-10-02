Загурская / Zagurska (Кавецкая / Kawiecka / Kawecka) Петрунеля Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагурская / Zagurska (Кавецкая / Kawiecka / Kawecka) Петрунеля Ивановна

Загурская / Zagurska (Кавецкая / Kawiecka / Kawecka) Петрунеля Ивановна

Место рождения

застенок /хутор/ Новиксишки, Видзкого прихода, Браславского повета

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Иван Иосифович

Мать: Кавецкая / Kawiecka / Kawecka Франтишка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загурский / Zagurski Яков Zagurski/

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Загурский / Zagurski Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Загурский / Zagurski Яков Zagurski/

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.