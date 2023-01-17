Вьюхин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вьюхин Егор Варламович
Мать: Вьюхина Васса Федоровна
Возможно деревня Сторожевская (а/о чередуются)
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.10.1922
Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вьюхин Александр Иванович
Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Истомина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьюхин Яков Иванович
Мать ребёнка: Вьюхина Манефа Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюхина Манефа Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюхина Васса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно