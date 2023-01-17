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Вьюхин Иван Егорович

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Место рождения

Старожевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вьюхин Егор Варламович

Мать: Вьюхина Васса Федоровна

Старожевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Возможно деревня Сторожевская (а/о чередуются)
Рождение ребёнка
1916

Сын: Вьюхин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Вьюхин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вьюхин Александр Иванович

Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Истомина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вьюхина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюхин Яков Иванович

Мать ребёнка: Вьюхина Манефа Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюхина Манефа Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюхина Васса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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