Бароффио-Бруни (Биссар) Магдалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бароффио-Бруни (Биссар) Магдалина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бароффио-Бруни Антонио

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бароффио-Бруни Карл Джузеппе

Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Курти (Корти) (Бруни) Софья

Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио

Рождение ребёнка
10.06.1799

Сын: Барафио-Бруни Фёдор

Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бруни Константин

Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио

Смерть
1833

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