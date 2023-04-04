Бароффио-Бруни (Биссар) Магдалина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бароффио-Бруни Карл Джузеппе
Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Курти (Корти) (Бруни) Софья
Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио
Рождение ребёнка
10.06.1799
Сын: Барафио-Бруни Фёдор
Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бруни Константин
Отец ребёнка: Бароффио-Бруни Антонио
Смерть
1833