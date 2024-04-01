Демидова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Демидов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Федоров

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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