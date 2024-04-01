Демидова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно