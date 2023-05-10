Пронин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бараникова Любовь Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронина Феодосия Кузминична