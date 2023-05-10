Пронин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараникова Любовь Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пронина Феодосия Кузминична

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