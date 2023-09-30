Гришко (Киселёва) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко (Киселёва) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1908

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908

Отец: Киселев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришко Михаил

Отец ребёнка: Гришко Афанасий Семёнович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шилихина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шилихин Николай

Бракосочетание
До 1932

Муж: Шилихин Николай

Рождение ребёнка
10.05.1932

Дочь: Смирнова (Шилихина) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Шилихин Николай

Рождение ребёнка
11.01.1949

Дочь: Гордиенко (Гришко) Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Гришко Афанасий Семёнович

Терское, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
1988
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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