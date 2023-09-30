Гришко (Киселёва) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1908
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1908
Отец: Киселев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришко Михаил
Отец ребёнка: Гришко Афанасий Семёнович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шилихина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шилихин Николай
Бракосочетание
До 1932
Муж: Шилихин Николай
Рождение ребёнка
10.05.1932
Дочь: Смирнова (Шилихина) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Шилихин Николай
Рождение ребёнка
11.01.1949
Дочь: Гордиенко (Гришко) Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Гришко Афанасий Семёнович
Терское, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
1988
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика