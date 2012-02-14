Кузнецов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1941
Дата смерти14.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1968
Дочь: Хохлова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Арсентьевна
Рождение ребёнка
02.01.1970
Дочь: Вохрамеева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2012
Невьянск, Невьянский, Свердловская область