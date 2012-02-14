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Кузнецов Николай Яковлевич

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Место рождения

Новая, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1941

Дата смерти

14.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1968

Дочь: Хохлова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Арсентьевна

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.01.1970

Дочь: Вохрамеева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Арсентьевна

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Антонина Арсентьевна

Смерть
14.02.2012
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
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