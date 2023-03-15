Кондратьева (Матюкова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Матюкова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюков Иван Константинов

Мать: Матюкова (Романова) Анна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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