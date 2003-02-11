Федоров Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.2003

Сын: Федоров Андриан Константинович

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна

Рождение ребёнка
17.03.2004

Дочь: Федорова Эльза Константиновна

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна

Рождение ребёнка
26.06.2015

Сын: Федоров Николай Константинович

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна Евгениевна

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