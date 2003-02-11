Федоров Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.2003
Сын: Федоров Андриан Константинович
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна
Рождение ребёнка
17.03.2004
Дочь: Федорова Эльза Константиновна
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна
Рождение ребёнка
26.06.2015
Сын: Федоров Николай Константинович
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Евгениевна
Бракосочетание
Неизвестно