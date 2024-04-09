Аристарх Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристарх Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрам

Мать: не указана

Восприемник
24.03.1860 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/20
Восприемник
08.06.1860 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/31
Рождение ребёнка
25.12.1861 ст.

Дочь: Анисья Аристарховна

Мать ребёнка: Матрена Герасимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/62
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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