Аристарх Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрам
Восприемник
24.03.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/20
Восприемник
08.06.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/31
Рождение ребёнка
25.12.1861 ст.
Дочь: Анисья Аристарховна
Мать ребёнка: Матрена Герасимовна
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/62
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Герасимовна
Смерть
Неизвестно