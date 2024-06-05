Григорьева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Сергей Васильевич
Мать: Васильева Елизавета
Рождение ребёнка
17.10.1975
Сын: Григорьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Петр Владимирович
Рождение ребёнка
1979
Сын: Григорьев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Петр Владимирович
Смерть
Неизвестно