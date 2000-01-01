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Patten William Henry
Patten William Henry
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
1923
Пол
Мужской
Отец
Patten William
1794 г.р.
Мать
Patten (Stewart) Charlotte
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Patten William
Мать:
Patten Charlotte
Смерть
1923
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