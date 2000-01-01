Patten William Henry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPatten William Henry

Patten William Henry

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Patten William

Мать: Patten Charlotte

Смерть
1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close