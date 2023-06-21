Попов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1973

Отец: Попов Семен Романович

Мать: Попова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1996

Сын: Попов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.2005

Сын: Попов Никита Николаевич

Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
19.11.2007

Сын: Попов Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Сергеевна

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