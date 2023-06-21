Попов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1973
Отец: Попов Семен Романович
Мать: Попова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1996
Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.2005
Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
19.11.2007
Мать ребёнка: Попова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Сергеевна