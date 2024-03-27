Галиахметова (Галиахметова) Насиха Кутлиахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галиахметов Кутлиахмет Магданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басареев Урал
Отец ребёнка: Басареев Габдрашит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басареев Марат
Отец ребёнка: Басареев Габдрашит
Рождение ребёнка
17.11.1946
Смерть
Неизвестно