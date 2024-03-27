Галиахметова (Галиахметова) Насиха Кутлиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиахметова (Галиахметова) Насиха Кутлиахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиахметов Кутлиахмет Магданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басареев Габдрашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басареев Урал

Отец ребёнка: Басареев Габдрашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басареев Габдрашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басареев Марат

Отец ребёнка: Басареев Габдрашит

Рождение ребёнка
17.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басареев Габдрашит

Смерть
Неизвестно

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