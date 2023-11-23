Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грузинцева) Августа Михайловна
Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович
Бракосочетание
09.05.1832
Супруг(-а): Мария Федоровна Грузинцева (Кудрявцева)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Грузинцева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1836
Сын: Грузинцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович