Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузинцева (Кудрявцева) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грузинцева) Августа Михайловна

Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович

Бракосочетание
09.05.1832

Муж: Грузинцев Михаил Семенович

Супруг(-а): Мария Федоровна Грузинцева (Кудрявцева)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Грузинцева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
22.02.1836

Сын: Грузинцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Грузинцев Михаил Семенович

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