Баянова Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баянова Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1950

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2012
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