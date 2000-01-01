Папертева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Папертев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Папертев Михаил
Рождение ребёнка
30.11.1908
Сын: Папертев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Папертев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папертев Михаил
Смерть
1963