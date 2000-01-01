Папертева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папертева Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Папертев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Папертев Михаил

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Папертев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Папертев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папертев Михаил

Смерть
1963
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