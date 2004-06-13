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Тарасова Полина Александровна
Тарасова Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2004
Пол
Женский
Отец
Тарасов Александр Леонидович
1971 г.р.
Мать
Тарасова (Соловьёва) Елена Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2004
Отец:
Тарасов Александр Леонидович
Мать:
Тарасова Елена Анатольевна
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