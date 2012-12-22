Домнина (Гилева) Валентина Савельевна
Место рожденияСССР
Дата рождения01.05.1937
Дата смерти22.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Бракосочетание
18.06.1956
Казахстан
Рождение ребёнка
11.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домнин Николай Ульянович
СССР
Рождение ребёнка
17.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домнин Николай Ульянович
Смерть
22.12.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно