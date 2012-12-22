Домнина (Гилева) Валентина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина (Гилева) Валентина Савельевна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

01.05.1937

Дата смерти

22.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Бракосочетание
18.06.1956

Муж: Домнин Николай Ульянович

Казахстан
Рождение ребёнка
11.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домнин Николай Ульянович

СССР
Рождение ребёнка
17.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домнин Николай Ульянович

Смерть
22.12.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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