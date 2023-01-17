Талдыкина (Гладнева) Анна Георгиевна
Место рождениядеревня Свирюковка, Задонский уезд, Воронежская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Свирюковка, Задонский уезд, Воронежская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Талдыкина Христина
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.
Сын: Талдыкин Никифор
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.
Сын: Талдыкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Талдыкина Домника
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно