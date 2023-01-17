Талдыкина (Гладнева) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Гладнева) Анна Георгиевна

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Место рождения

деревня Свирюковка, Задонский уезд, Воронежская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Свирюковка, Задонский уезд, Воронежская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Талдыкина Христина

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
23.04.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.

Сын: Талдыкин Никифор

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Сын: Талдыкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Талдыкина Домника

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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