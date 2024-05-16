Сладкопевцев Владимир Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сладкопевцев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

189

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сладкопевцев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сладкопевцева Августа Владимировна

Мать ребёнка: Сладкопевцева (Тульчинская) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сладкопевцева Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Сладкопевцева (Тульчинская) Зинаида Николаевна

Смерть
189
Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Сладкопевцев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сладкопевцева (Тульчинская) Зинаида Николаевна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

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