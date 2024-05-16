Сладкопевцев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти189
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сладкопевцев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сладкопевцева Августа Владимировна
Мать ребёнка: Сладкопевцева (Тульчинская) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сладкопевцева Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Сладкопевцева (Тульчинская) Зинаида Николаевна
Смерть
189
Рождение ребёнка
03.01.1876
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область