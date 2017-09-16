Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вячеслав

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.09.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2017
Причина смерти: Несчастный случай

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