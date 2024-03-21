Слепцов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1948

Дочь: Романова (Слепцова) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Слепцова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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