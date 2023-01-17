Семен Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергей Семенович

Мать ребёнка: Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Стефановна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Стефановна

Смерть
До 1854
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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