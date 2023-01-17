Семен Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сергей Семенович
Мать ребёнка: Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Стефановна
Смерть
До 1854