Архипова (Митрофанова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Митрофанова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1981

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1981

Отец: Митрофанов Борис

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.2008

Сын: Архипов Егор Витальевич

Отец ребёнка: Архипов Виталий

Рождение ребёнка
02.05.2017

Сын: Архипов Фёдор Витальевич

Отец ребёнка: Архипов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Виталий

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