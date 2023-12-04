Архипова (Митрофанова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1981
Отец: Митрофанов Борис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.2008
Отец ребёнка: Архипов Виталий
Рождение ребёнка
02.05.2017
Отец ребёнка: Архипов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Виталий